"Pronta a farlo", Ruby Rubacuori da Massimo Giletti: tam-tam impazzito (Di sabato 1 aprile 2023) Continuerà a occuparsi del boss mafioso Messina Denaro Massimo Giletti nella puntata di Non è l'Arena che andrà in onda domani, domenica 2 aprile, in prima serata su La7. Vanno avanti, quindi, le inchieste sull'ex superlatitante: dalla maestra indagata per favoreggiamento agli incontri in pubblico, fino alla rete di collaboratori che ha coperto il boss in tutti questi anni. Durante la trasmissione sarà intervistato anche Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara, il comune siciliano dove Messina Denaro si era nascosto indisturbato fino a poco tempo fa. Il conduttore ripescherà dal passato anche la storia del piccolo Claudio Domino, ucciso nel 1986 a 11 anni da un proiettile mentre giocava in strada. Le indagini purtroppo non hanno mai portato a risposte concrete. Tuttavia, resta ancora molto forte l'ipotesi del coinvolgimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Continuerà a occuparsi del boss mafioso Messina Denaronella puntata di Non è l'Arena che andrà in onda domani, domenica 2 aprile, in prima serata su La7. Vanno avanti, quindi, le inchieste sull'ex superlatitante: dalla maestra indagata per favoreggiamento agli incontri in pubblico, fino alla rete di collaboratori che ha coperto il boss in tutti questi anni. Durante la trasmissione sarà intervistato anche Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara, il comune siciliano dove Messina Denaro si era nascosto indisturbato fino a poco tempo fa. Il conduttore ripescherà dal passato anche la storia del piccolo Claudio Domino, ucciso nel 1986 a 11 anni da un proiettile mentre giocava in strada. Le indagini purtroppo non hanno mai portato a risposte concrete. Tuttavia, resta ancora molto forte l'ipotesi del coinvolgimento ...

