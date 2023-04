Profezia Giorgetti | impatto devastante | Fisco | cosa sta per accadere agli italiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023) "La primache mi sento di dire è che le previsioni che normalmente fa il Mef sulla crescita sono molto prudenti. Ma è anche vero che a volte vengono superate dalla realtà e quindi questo già di per sé è di buon auspicio". Giancarlo, in una intervista al Corriere della Sera, professa ottimismo sui conti che verranno. "Attorno al nostro Paese - il ministro dell'Economia e numero 2 della Lega - c'è un sentimento di prudenza in qualche caso persino di sfiducia anche da parte delle istituzioni internazionali che continuano a sottostimare le nostre potenzialità. Io sono convinto che, al di là di quello che è contenuto anche nei documenti ufficiali di governo che ovviamente devono scontare un atteggiamento cautelativo, le potenzialità del Paese già da quest'anno potranno esprimere dei risultati superiori". Sulla riforma del ...