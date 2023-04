Processo caso Saman Abbas, l’educatrice non si fidava del fidanzato Saqib (Di sabato 1 aprile 2023) : “Lei era dipendente da lui, che su di lei aveva un forte ascendente” È in corso in Processo sulla morte di Saman Abbas, la giovane morta per aver rifiutato un matrimonio combinato in Patria. Nell’aula della Corte di Assise di Reggio Emilia è stata ascoltata l’educatrice F.A., che era in contatto con Saman fino al giorno prima della sua scomparsa. Nel corso dell’udienza, in aula, sono stati ascoltati gli audio e le conversazioni intercorse tra le due e l’assistente non ha nascosto i propri dubbi nei confronti del fidanzato di Saman. La donna, infatti, ha detto di non fidarsi di lui, perché le aveva mentito su dove fosse la giovane. Le conversazioni, riportate da Leggo.it, dicono: «Tra pochi giorni io prendo i miei documenti perché adesso ho chiesto a mio papà che ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 aprile 2023) : “Lei era dipendente da lui, che su di lei aveva un forte ascendente” È in corso insulla morte di, la giovane morta per aver rifiutato un matrimonio combinato in Patria. Nell’aula della Corte di Assise di Reggio Emilia è stata ascoltataF.A., che era in contatto confino al giorno prima della sua scomparsa. Nel corso dell’udienza, in aula, sono stati ascoltati gli audio e le conversazioni intercorse tra le due e l’assistente non ha nascosto i propri dubbi nei confronti deldi. La donna, infatti, ha detto di non fidarsi di lui, perché le aveva mentito su dove fosse la giovane. Le conversazioni, riportate da Leggo.it, dicono: «Tra pochi giorni io prendo i miei documenti perché adesso ho chiesto a mio papà che ...

