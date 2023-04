"Prima dei funerali di Costanzo...". De Filippi, bomba-Carlucci: ora tutti zitti (Di sabato 1 aprile 2023) "Stiamo in marcia per cercare di riportare il pubblico al sabato sera di Rai 1". Milly Carlucci non demorde e anche se Il Cantante Mascherato non decolla, la conduttrice non teme una sua cancellazione. "Bisogna tener conto che il gradimento del pubblico cambia. Era dal 2019 che mancava un programma di intrattenimento organico, causa Covid. L'onere, oltre che l'onore, è quello di ricominciare ad occupare uno spazio che era rimasto vacante". Anche la competizione con Maria De Filippi non la preoccupa. Tra le due, nonostante i rumors, i rapporti sono ottimi: "Ci siamo sentite privatamente Prima dei funerali di Maurizio - ammette a SuperguidaTv -. Non c'è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) "Stiamo in marcia per cercare di riportare il pubblico al sabato sera di Rai 1". Millynon demorde e anche se Il Cantante Mascherato non decolla, la conduttrice non teme una sua cancellazione. "Bisogna tener conto che il gradimento del pubblico cambia. Era dal 2019 che mancava un programma di intrattenimento organico, causa Covid. L'onere, oltre che l'onore, è quello di ricominciare ad occupare uno spazio che era rimasto vacante". Anche la competizione con Maria Denon la preoccupa. Tra le due, nonostante i rumors, i rapporti sono ottimi: "Ci siamo sentite privatamentedeidi Maurizio - ammette a SuperguidaTv -. Non c'è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché ...

