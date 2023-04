Presi tre spacciatori a Santa Lucia a Napoli (Di sabato 1 aprile 2023) Presi tre spacciatori a Santa Lucia. Sequestrate droga e sostanza da taglio per oltre 200 grammi e oltre 17 grammi di stupefacenti Presi tre spacciatori nel a Santa Lucia. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vico Storto Pallonetto Santa Lucia hanno notato due persone. Alla vista dei poliziotti, hanno tentato di eludere il controllo provando ad introdursi in un’abitazione. Il loro tentativo è fallito perché li hanno bloccati e trovati in possesso di circa un grammo di hashish, una bustina contenente circa 1,5 grammi di marijuana e di una busta contenente circa 15 grammi di cocaina. Gli agenti, ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 1 aprile 2023)tre. Sequestrate droga e sostanza da taglio per oltre 200 grammi e oltre 17 grammi di stupefacentitrenel a. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vico Storto Pallonettohanno notato due persone. Alla vista dei poliziotti, hanno tentato di eludere il controllo provando ad introdursi in un’abitazione. Il loro tentativo è fallito perché li hanno bloccati e trovati in possesso di circa un grammo di hashish, una bustina contenente circa 1,5 grammi di marijuana e di una busta contenente circa 15 grammi di cocaina. Gli agenti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmericoMelfi1 : RT @angelofusco1966: @lageloni Tre anni fa ce ne fosse stato uno che avesse detto che I soldi presi erano troppi. - FabbrisMassimo : @ylefsch A questi li metterei al 41 bis per tre anni e come punizione presi a calci nel culo tutti i giorni per otto ore - edovirgy19 : Questa è stata la shot chart delle ultime due partite dei Boston #Celtics, la quale conferma il sistema di gioco di… - _unstoppablexx_ : Boh raga io credo a sto punto che si sono presi qualche virus perché non è possibile che dopo il gmm outing stanno… - adrianobusolin : RT @Zu_Tano: @adrianobusolin Seguiranno Rosa Chemical, l'unico trans sopravvissuto del caso Marrazzo, due o tre stupratori magrebini presi… -