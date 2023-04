Premier League: il Manchester City annienta il Liverpool 4-1 (Di sabato 1 aprile 2023) Il Manchester City vince il big match di questa giornata di Premier League contro il Liverpool. Guardiola continua ad inseguire l’Arsenal Il Manchester City vince il big match di questa giornata di Premier League (la 29esima) contro il Liverpool. Pep Guardiola continua così ad inseguire l’Arsenal al primo posto che dista solamente cinque punti. Per i citizens sono andati a segno nel corso del primo tempo Alvarez e De Bruyne, mentre nella seconda frazione di gioco Gundogan e Grealish. Per i Reds aveva aperto le marcature Salah al 17esimo minuto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Ilvince il big match di questa giornata dicontro il. Guardiola continua ad inseguire l’Arsenal Ilvince il big match di questa giornata di(la 29esima) contro il. Pep Guardiola continua così ad inseguire l’Arsenal al primo posto che dista solamente cinque punti. Per i citizens sono andati a segno nel corso del primo tempo Alvarez e De Bruyne, mentre nella seconda frazione di gioco Gundogan e Grealish. Per i Reds aveva aperto le marcature Salah al 17esimo minuto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

