Premier League 2022 2023 | il Chelsea cade in casa | a Stamford Bridge passa l’Aston Villa

(Di sabato 1 aprile 2023)vince 2-0 acontro ilnel match valido per la 29ª giornata di. Continua l’ottima striscia della squadra di Emery che ha vinto la quarta partita nelle ultime cinque, senza subire gol, e stacca proprio il, fermo in 11ª piazza a 38 punti, in classifica salendo a 41 punti in 9ª posizione. La squadra di Potter interrompe invece la serie di tre partite senza perdere e torna alla sconfitta dopo oltre un mese, 2-0 contro il Tottenham il 26 marzo. Watkins sblocca il match al 18? portando i suoi in vantaggio a fine primo tempo. Ilprova senza successo a trovare la via della rete tirando 27 volte verso la porta centrandola 8 volte. ...

Autore di una buona prima stagione con la maglia dell'Inter, il portiere André Onana è molto stimato in, ma non soloOrmai da tempo 'affezionata' alle operazioni a costo zero, l'Inter anche la scorsa estate è stata tra le squadre più attente sul mercato degli svincolati. Un atteggiamento ...Il City rifila un poker al Liverpool , l'Arsenal fa lo stesso in casa contro il Leeds. Dopo la sosta nazionali, lariparte con un botta e risposta tra le squadre di Guardiola e Arteta: i Citizens vincono 4 - 1 nel match delle 13.30, ma l'Arsenal resta avanti di 8 punti (con una gara in meno da ...Il video con highlights e gol di Arsenal - Leeds 4 - 1 , match valido per la ventinovesima giornata della2022/2023. Nessun problema per la capolista, che fa un altro passo verso il titolo conquistando tre punti davanti al pubblico amico. Gli uomini di Arteta passano in vantaggio nel primo ...

Premier League, 27esima giornata: Tottenham-Nottingham, Leicester-Chelsea, Everton-Brentford e Leeds-Brighton Eurosport IT

