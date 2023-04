(Di sabato 1 aprile 2023)(Inghilterra) - Una vittoria brillante per continuare a sognare. Ildi Pep Guardiola vince in rimonta contro ile conquista tre punti preziosi nella corsa verso il ...

Il nativo di Park Ridge torna quindi a sognare in campo col suo club, quell'Arsenal che è in lotta colCity per la vittoria dellaLeague. Per Turner sono 7 le presenze stagioni, ...IlCity vince il big match di questa giornata diLeague contro il Liverpool. Guardiola continua ad inseguire l'Arsenal IlCity vince il big match di questa giornata di ...(Inghilterra) - Una vittoria brillante per continuare a sognare. IlCity di Pep Guardiola vince in rimonta contro il Liverpool e conquista tre punti preziosi nella corsa verso il titolo. I padroni di casa vanno sotto dopo diciassette minuti: gli ospiti ...

Premier, il Manchester City schianta il Liverpool: 4-1! Corriere dello Sport

Manchester, 1 apr. - (Adnkronos) – Il Manchester City vince l'anticipo della 29/a giornata di Premier League contro il Liverpool con un netto 4-1. All'Etihad Stadium i Reds passano in vantaggio dopo p ...