"Povera Nikita". GF Vip, Edoardo Tavassi rovina tutto. Ma questa volta non la passa liscia (Di sabato 1 aprile 2023) Edoardo Tavassi, la dimenticanza non passa inosservata. Tensione alle stelle tra i concorrenti rimasti in gioco nella casa del GF Vip 7. Il motivo della dimenticanza di Edoardo Tavassi è da ricondurre a questo? Non è chiaro, ma resta certo che ad accompagnare la vicenda sono state accese polemiche tra i fan, in particolare quelli di Nikita Pelizon. Edoardo Tavassi dimentica di citare Nikita Pelizon. Una splendida idea quella dei gieffini che stanno per raggiungere il tanto atteso traguardo al GF Vip 7. Nello specifico i concorrenti rimasti in gioco hanno ben pensato di scrivere una canzone di proprio pugno per immortalare i ricordi più belli che hanno caratterizzato la loro esperienza televisiva davanti alle telecamere del reality ...

