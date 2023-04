Poste da non credere: arriva a casa la consegna della spesa (Di sabato 1 aprile 2023) Da oggi è possibile farsi arrivare la spesa comodamente a casa grazie al nuovo servizio di Poste Italiane. Poste ha infatti lanciato un servizio molto interessante, ossia quello di corriere espresso “fresh” per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi, grazie alla partnership tra la sua controllata MLK Deliveries e la Mazzocco Srl. Poste da non credere, arriva a casa la consegna della spesa – Formatonews.itMLK Deliveries riceverà le prenotazioni del cliente per tutte quelle che sono le consegne programmate, e la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco penserà a consegnarle ai clienti direttamente a ... Leggi su formatonews (Di sabato 1 aprile 2023) Da oggi è possibile farsire lacomodamente agrazie al nuovo servizio diItaliane.ha infatti lanciato un servizio molto interessante, ossia quello di corriere espresso “fresh” per laa domicilio di prodotti alimentari freschi, grazie alla partnership tra la sua controllata MLK Deliveries e la Mazzocco Srl.da nonla– Formatonews.itMLK Deliveries riceverà le prenotazioni del cliente per tutte quelle che sono le consegne programmate, e la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco penserà arle ai clienti direttamente a ...

