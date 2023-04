"Possibile errore decisivo": dalla procura, voci (pazzesche) sulla Juventus (Di sabato 1 aprile 2023) Alla Figc danno i numeri. Dopo i -15, ora alla “Vecchia Signora” c'è chi ne vorrebbe infliggere altri 25, per un totale di -40. Tanto vale condannarla alla Serie B con il pesante fardello di altri 15-20 punti di penale. Ma sono solo ipotesi e continua la suspense per quella che sarà la condanna definitiva. Sul piano sportivo, infatti, le variabili sono più d'una e il sovrapporsi di un'inchiesta sull'altra, senza un riferimento certo (quello della giustizia penale), potrebbe riservare sorprese. Dal canto suo la Juve non sta ferma e ieri l'ad Maurizio Scanavino, una sorta di “toro silente” abituato a fare più che a dire, qualche parola l'ha pronunciata: «Aspetteremo. Vediamo a partire dalla prima udienza del 19 aprile che cosa succederà. Speriamo si risolva tutto al meglio. La fiducia c'è, certamente ci stiamo difendendo serenamente, poi aspettiamo i verdetti, di più ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Alla Figc danno i numeri. Dopo i -15, ora alla “Vecchia Signora” c'è chi ne vorrebbe infliggere altri 25, per un totale di -40. Tanto vale condannarla alla Serie B con il pesante fardello di altri 15-20 punti di penale. Ma sono solo ipotesi e continua la suspense per quella che sarà la condanna definitiva. Sul piano sportivo, infatti, le variabili sono più d'una e il sovrapporsi di un'inchiesta sull'altra, senza un riferimento certo (quello della giustizia penale), potrebbe riservare sorprese. Dal canto suo la Juve non sta ferma e ieri l'ad Maurizio Scanavino, una sorta di “toro silente” abituato a fare più che a dire, qualche parola l'ha pronunciata: «Aspetteremo. Vediamo a partireprima udienza del 19 aprile che cosa succederà. Speriamo si risolva tutto al meglio. La fiducia c'è, certamente ci stiamo difendendo serenamente, poi aspettiamo i verdetti, di più ...

