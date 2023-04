Pordenone | coppia in auto finisce nel lago della Burida | morto un giovane

(Di sabato 1 aprile 2023) Tragedia a Porcia, in provincia di. Un uomo di 29 anni è annegato e una donna, di 24 anni, è ricoverata in ospedale, in ipotermia, assieme al poliziotto che ha cercato di salvarli. È il bilancio di un incidente stradale accaduto questa mattina, nel, dove è finita l'con i due giovani a bordo. Secondo quanto ha raccontato la superstite ai soccorritori subito dopo l'incidente, lastava litigando quando il, alla guida, ha perso il controllo finendo contro un marciapiede e poi in acqua. Laè uscita dall'abitacolo, il fidanzato è rimasto imprigionato ed èannegato.

Tragedia a Porcia, in provincia di. Un uomo di 29 anni è annegato e una donna, di 24 anni, è ricoverata in ospedale, in ... lastava litigando quando il giovane, alla guida, ha perso il ...

