Porcia (Pordenone), coppia in auto finisce nel lago: morto 29enne - Poliziotto in ipotermia e ferito alle mani (Di sabato 1 aprile 2023) ipotermia e ferite alle mani per l'agente Il Poliziotto è stato ricoverato per principio di ipotermia e ferite alle mani causate dai ripetuti tentativi di estrarre il giovane rimasto imprigionato nell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 aprile 2023)e feriteper l'agente Ilè stato ricoverato per principio die feritecausate dai ripetuti tentativi di estrarre il giovane rimasto imprigionato nell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PordenoneToday : Finisce con l'auto nel laghetto, 30enne muore annegato #pordenone #porcia #incidente - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Coppia in auto finisce nel lago della Burida a Porcia (Pordenone). Un giovane è morto. Ricoverati la ragazza e un agente… - PressReview99 : Incidente stradale mortale a Porcia. Auto finisce dentro il lago. Morto un uomo di 30 anni. Poliziotto si tuffa in… - Agenzia_Ansa : Coppia in auto finisce nel lago della Burida a Porcia (Pordenone). Un giovane è morto. Ricoverati la ragazza e un a… - sallo_news : Coppia in auto finisce nel lago: 29enne muore annegato -