Ponte Stretto | Minasi Lega | ' Bonelli ossessionato da Salvini'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Non passa giorno senza che Bonelli attacchi il ministro Salvini, oggi il pretesto è il Ponte sullo Stretto ma ormai è evidente a tutti che la sua è un'autentica ossessione. Lo afferma la senatrice della Lega Clotilde Minasi. "Chissà perché -aggiunge- tutta questa solerzia non si è vista quando è scoppiato il caso delle coop della famiglia di Soumahoro, attraverso le quali sono circolati diversi milioni di euro. Probabilmente non riesce ad accettare che, dopo decenni, grazie alla Lega e a Salvini finalmente ci sono passi avanti concreti per un'opera che sarà fondamentale per il nostro territorio e che darà nuovo slancio al Mezzogiorno. A Bonelli lasciamo le critiche pretestuose, noi pensiamo agli interessi ...

