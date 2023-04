Polonia e Germania, un’altra rottura nel fronte pro-Ucraina (Di sabato 1 aprile 2023) L’Unione Europea e la NATO cercano di mostrarsi al mondo come un fronte compatto e omogeneo. Talvolta, però, le crepe di tale muraglia politica si allargano improvvisamente, mostrando una spaccatura più profonda di quanto raccontato. La richiesta del governo polacco di ottenere dalla Germania il pagamento dei danni di guerra, quindi, ha fatto molto discutere sia sul piano interno che sulla scena internazionale. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha parlato delle riparazioni tedesche dovute alla Polonia il 20 marzo, durante una conferenza tenuta ad Heidelberg proprio nel corso della sua visita ufficiale in Germania. Bruxelles finora ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco di fronte alle controversie scatenate da Varsavia, che propone da ben prima del 24 febbraio 2022. La cosiddetta “operazione ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 1 aprile 2023) L’Unione Europea e la NATO cercano di mostrarsi al mondo come uncompatto e omogeneo. Talvolta, però, le crepe di tale muraglia politica si allargano improvvisamente, mostrando una spaccatura più profonda di quanto raccontato. La richiesta del governo polacco di ottenere dallail pagamento dei danni di guerra, quindi, ha fatto molto discutere sia sul piano interno che sulla scena internazionale. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha parlato delle riparazioni tedesche dovute allail 20 marzo, durante una conferenza tenuta ad Heidelberg proprio nel corso della sua visita ufficiale in. Bruxelles finora ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco dialle controversie scatenate da Varsavia, che propone da ben prima del 24 febbraio 2022. La cosiddetta “operazione ...

