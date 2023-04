Polemiche per il blitz degli attivisti del clima contro la Barcaccia di Piazza di Spagna a Roma (Di sabato 1 aprile 2023) - Presa di mira dagli esponenti di 'Ultima generazione' la fontana del Bernini: versato del liquido scuro in segno di protesta contro l'uso dei combustibili fossili. Tre persone fermate Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 aprile 2023) - Presa di mira dagli esponenti di 'Ultima generazione' la fontana del Bernini: versato del liquido scuro in segno di protestal'uso dei combustibili fossili. Tre persone fermate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : L'associazione dei partigiani di Milano ha annunciato che non inviterà il presidente del Senato, né quello della Ca… - ilfoglio_it : È morta pochi giorni fa María Kodama: una vita con Jorge Luis Borges e sua moglie per cinquanta giorni. La passione… - VauroSenesi : #Mannocchi, polemiche sulla vignetta di Mannelli pubblicata sul @fattoquotidiano di oggi. #Vauro: ''Ca...te per cop… - BrandauerLudwig : Le polemiche pretestuose che “rianimano” la sinistra: polveroni per scordare le sconfitte - MarinaMana1 : RT @Open_gol: L'associazione dei partigiani di Milano ha annunciato che non inviterà il presidente del Senato, né quello della Camera, per… -