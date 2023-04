Pole-Verstappen, esplode la Ferrari: auto-sabotaggio, alta tensione Sainz-Leclerc (Di sabato 1 aprile 2023) La Ferrari cola a picco in Australia, dove un anno fa aveva dominato. Nelle qualifiche del Gp di Melbourne di Formula 1 Max Verstappen è ancora padrone nonostante una Red Bull non proprio irresistibile: il campione del mondo parte in Pole (seconda in stagione, 22esima in carriera) davanti alle due Mercedes di Russel e Lewis Hamilton sorprese di giornata mentre la Rossa arranca: Carlos Sainz partirà quinto, Charles Leclerc addirittura settimo. A pesare l'incomprensione tra i due piloti Ferraristi in Q3 che ha frenato il giro del monegasco. "Dovremo capire cos'è successo con la squadra con Carlos nel primo settore - ha spiegato Leclerc alla fine delle prove ufficiali - io dovevo spingere in quel giro ma lui era davanti a me per tutto il tratto, quello è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Lacola a picco in Australia, dove un anno fa aveva dominato. Nelle qualifiche del Gp di Melbourne di Formula 1 Maxè ancora padrone nonostante una Red Bull non proprio irresistibile: il campione del mondo parte in(seconda in stagione, 22esima in carriera) davanti alle due Mercedes di Russel e Lewis Hamilton sorprese di giornata mentre la Rossa arranca: Carlospartirà quinto, Charlesaddirittura settimo. A pesare l'incomprensione tra i due pilotisti in Q3 che ha frenato il giro del monegasco. "Dovremo capire cos'è successo con la squadra con Carlos nel primo settore - ha spiegatoalla fine delle prove ufficiali - io dovevo spingere in quel giro ma lui era davanti a me per tutto il tratto, quello è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Max #Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche dell'#AustralianGP davanti a #Russell e #Hamilton. L… - Libero_official : Qualifiche dell'#AustralianGp: #Verstappen in pole davanti alle due #Mercedes. #Ferrari a picco: l'incredibile 'inc… - NNazionali : Max Verstappen ha ottenuto la pole position al termine delle qualifiche che si sono svolte all'Albert Park... - mattiahiguain98 : RT @Boboj29: Domani GP F1 Australia Terzo Gp dell'anno ,Verstappen e' in pole ,le rosse al 5° e 6° posto , continua l'agonia di una scuder… - ilmionapoli : Formula 1, qualifiche GP d’Australia: pole per Verstappen, male le Ferrari, Perez out in Q1 -