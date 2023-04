Pole per Verstappen ad Abert Park | la Mercedes si fa valere

(Di sabato 1 aprile 2023) Nonostante le difficoltà a mettere le gomme nella giusta finestra operativa, Maxdella Red Bull ha fatto il suo lavoro e partirà dallaposition nel Gran Premio d’Australia. George Russell e Lewis Hamilton dellasi sono assicurati il secondo e il terzo posto.perLe qualifiche del Gran Premio d’Australia sono iniziate in condizioni insolitamente fresche, mentre la pista era ancora scivolosa a causa della pioggia caduta in giornata. Questo ha reso l’inizio della sessione molto complicato, tenendo conto dei piccoli ruscellamenti intorno all’Albert. Logan Sargeant è stato uno dei primi a scoprirlo, andando in testacoda dopo aver accelerato troppo velocemente alla penultima curva. L’americano ha girato la sua Williams ed è rientrato ai ...

Verstappen conquista la position del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale 2023 di F1. Il due volte campione del mondo in carica la spunta in una giornata complicata... Sergio Perez infatti, tra i favoriti la conquista della position o quantomeno della prima fila, ha abbandonato il resto del gruppo già nel Q1, insabbiandosi incredibilmente in curva 3 e ...

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "L'ultimo tentativo è stato molto buono. Per tutto il weekend è stato difficile portare le gomme nella giusta finestra per poter spingere subito. Ma nel Q3 tutto ha funzionato ...3-0. George Russell batte il compagno di squadra Lewis Hamilton per la terza qualifica consecutiva in stagione e strappa una clamorosa prima fila in griglia per il Gran Premio d’Australia 2023, valido ...