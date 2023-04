Pochi riescono a capire cosa ci sia di strano in questa foto: solo guardando attentamente troverai l’intruso (Di sabato 1 aprile 2023) cosa c’è di strano in questa foto? Concentrati senza tralasciare ogni dettaglio per vincere la sfida col test visivo. Un altro nuovo test visivo è pronto a mettere in grande difficoltà il tuo occhio. questa volta, al centro dell’immagine c’è una meravigliosa spiaggia, una di quelle che magari, a breve, potremmo visitare nelle nostre vacanze; in questo test però nasconde un intruso che il lettore, per vincere la sfida, deve trovare entro il tempo limite di 5 secondi. Riesci a vedere cosa c’è di strano nell’immagine? Mettiti alla prova in questa sfida visiva! – grantennistoscana.itRiesci a trovare la madreperla all’interno dell’immagine? Prima di sognare delle giornate di relax al mare, guarda attentamente alla ricerca di un elemento ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 1 aprile 2023)c’è diin? Concentrati senza tralasciare ogni dettaglio per vincere la sfida col test visivo. Un altro nuovo test visivo è pronto a mettere in grande difficoltà il tuo occhio.volta, al centro dell’immagine c’è una meravigliosa spiaggia, una di quelle che magari, a breve, potremmo visitare nelle nostre vacanze; in questo test però nasconde un intruso che il lettore, per vincere la sfida, deve trovare entro il tempo limite di 5 secondi. Riesci a vederec’è dinell’immagine? Mettiti alla prova insfida visiva! – grantennistoscana.itRiesci a trovare la madreperla all’interno dell’immagine? Prima di sognare delle giornate di relax al mare, guardaalla ricerca di un elemento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonFabrizioC : Il “mio” mondo è complicato e di non facile comprensione. Non sforzarti non lo capirai. Pochi (mi) lo hanno capito,… - occammamt : @Pinperepette @The_IAM_guy Per me hanno mostrato che mettono solo le bandierine anche contro l'interesse nazionale… - valiinblue : @Useppe00 queste penne rosse fanno male come coltelli,pochi riescono a comprenderlo. - graz16 : RT @Debora19111974: @Anto_Fiordelisi @MarcoBellavia Non avevamo dubbi perche il tuo ?? è immenso ed hai una sensibilità che pochi hanno o r… - Debora19111974 : @Anto_Fiordelisi @MarcoBellavia Non avevamo dubbi perche il tuo ?? è immenso ed hai una sensibilità che pochi hanno… -