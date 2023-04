“Poche idee e anche dannose. Il governo si lasci aiutare” (Di sabato 1 aprile 2023) Giuseppe Conte da premier ha portato a casa 209 miliardi del Pnrr. Il governo Draghi avrebbe dovuto mettere a terra il Piano ma non tutto sembra essere stato fatto a dovere. Ora il governo Meloni rischia di affossarlo del tutto. E tra i due governi stiamo assistendo a uno scaricabarile. Filippo Scerra, questore M5S della Camera, come se ne esce? “Questa è una partita troppo importante per il Paese per rassegnarsi a uno scaricabarile. Serve una collaborazione istituzionale per salvare i 209 miliardi del piano, è una priorità nazionale. Per questo è importante l’appello del presidente del M5S Giuseppe Conte a un dialogo fra maggioranza e opposizione. Noi siamo pronti ad aiutare il governo sul Pnrr. Chiediamo solo che faccia chiarezza su quanto non ha funzionato finora e che coinvolga seriamente le opposizioni. Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 aprile 2023) Giuseppe Conte da premier ha portato a casa 209 miliardi del Pnrr. IlDraghi avrebbe dovuto mettere a terra il Piano ma non tutto sembra essere stato fatto a dovere. Ora ilMeloni rischia di affossarlo del tutto. E tra i due governi stiamo assistendo a uno scaricabarile. Filippo Scerra, questore M5S della Camera, come se ne esce? “Questa è una partita troppo importante per il Paese per rassegnarsi a uno scaricabarile. Serve una collaborazione istituzionale per salvare i 209 miliardi del piano, è una priorità nazionale. Per questo è importante l’appello del presidente del M5S Giuseppe Conte a un dialogo fra maggioranza e opposizione. Noi siamo pronti adilsul Pnrr. Chiediamo solo che faccia chiarezza su quanto non ha funzionato finora e che coinvolga seriamente le opposizioni. Il ...

