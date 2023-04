**Pnrr: Schlein, 'governo si confronti con Parlamento e parti sociali'** (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "La situazione dell'attuazione del Pnrr merita un pieno confronto con il Parlamento e con le parti sociali come suggerisce e anche l'Ue. Dobbiamo essere in condizione di fare ognuno la propria parte, per realizzare questa ambiziosa sfida. Vorremmo stabilire modalità di un confronto costante con il governo per riuscire a spendere bene e nei tempi previsti i fondi europei, senza perderne qualche tranche". Così Elly Schlein a margine del Festival del Domani a Modena. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "La situazione dell'attuazione del Pnrr merita un pieno confronto con ile con lecome suggerisce e anche l'Ue. Dobbiamo essere in condizione di fare ognuno la propria parte, per realizzare questa ambiziosa sfida. Vorremmo stabilire modalità di un confronto costante con ilper riuscire a spendere bene e nei tempi previsti i fondi europei, senza perderne qualche tranche". Così Ellya margine del Festival del Domani a Modena.

