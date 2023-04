Pnrr | mano tesa di Gentiloni al governo | “Ci sono margini di trattativa” Urso | “Alcuni progetti poco realistici”

(Di sabato 1 aprile 2023) Il commissario Ue all’Economia Paoloallunga laaldi Giorgia Meloni, in affanno per i ritardi che si stanno accumulando sulla realizzazione deidel Piano nazionale ripresa e resilienza (). Ritardi che rischiano di bloccare l’erogazioni di nuovi fondi. Sulottimista” e “nonpreoccupato affatto per l’erogazione richiesta a fine dicembre, penso che i punti cheancora da chiarire saranno chiariti e vedo grandissima buona volontà da parte del”, ha dettoalla domanda se fosse a rischio la terza rata per l’Italia da 19 miliardi. Però “le decisioni vengono prese quando la Commissione dà un parere favorevole e questo avverrà nel giro ...

Pnrr, mano tesa di Gentiloni al governo: “Ci sono margini di trattativa” Il Fatto Quotidiano

Il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni allunga la mano al governo di Giorgia Meloni, in affanno per i ritardi che si stanno accumulando sulla realizzazione dei progetti del Piano nazionale rip ...Il commissario Ue all'Economia: "I soldi arriveranno quando arrivano, parere favorevole nel giro di pochissime settimane". E assicura: "C'è margine per revisione, la Commissione Ue è flessibile" ...