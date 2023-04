(Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Ieri Giorgiasi è recata dal Presidente della Repubblica Mattarella per ammettere le difficoltà nella realizzazione del, dando la colpa a. Unl'ex premier, anche perchéha preso voti dicendo di essere pronta e ha smantellato la struttura di gestione e monitoraggio delpredisposta da quel Governo”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo. “Cara Giorgia, il tempo dell'opposizione -aggiunge- è finito, assumiti le tue responsabilità e cerca di non far perdere al nostro Paese le preziose risorse del”.

Pnrr: Magi, 'da Meloni indegno scaricabarile verso Draghi' La Nuova Sardegna

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Ieri Giorgia Meloni si è recata dal Presidente della Repubblica Mattarella per ammettere le difficoltà nella realizzazione del Pnrr, dando la colpa a Draghi. Un indegno scar