Pnrr, l’Ue lancia la mappa della trasparenza: l’Italia eviti ritardi (Di sabato 1 aprile 2023) La Commissione europea lancia la sua mappa in tempo reale per «aumentare la trasparenza» sull’avanzamento dei lavori Leggi su ilsole24ore (Di sabato 1 aprile 2023) La Commissione europeala suain tempo reale per «aumentare la» sull’avanzamento dei lavori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : L'Europa con il Pnrr ha pagato l’Italia perché piantasse circa due milioni di alberi nelle sue città metropolitane:… - petergomezblog : Semi al posto delle piante e bandi deserti: il pasticcio sui 6 milioni di alberi con i soldi del Pnrr. E l’Italia r… - mirkonicolino : (#LaNazione) Dubbi da parte dell'UE sull'utilizzo dei fondi del Pnrr per l'ammodernamento dello stadio Franchi di F… - thatgirldru : @lageloni Siamo un Paese indietro come la coda del porco che avrebbe bisogno di essere innovato in tutto. E con que… - GuidoLavorgna : RT @DomaniGiornale: ?? Dalla condanna di oggi per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie gay a Pnrr, migranti, dossier auto e libert… -