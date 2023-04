Pnrr | l' allarme del Colle Meloni al Quirinale rassicura sui tempi Stiamo rimodulando un Piano non nostro

(Di sabato 1 aprile 2023) Lungo confronto tra capo dello Stato e premier. I timori per le tensioni con Bruxelles, le critiche all'operato di Draghi e la sponda per un canale con Macron. La leader di Fdi pronta ad accelerare sui balneari: tavolo tecnico la prossima settimana.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #29marzo: codice #appalti, via libera alla riforma; senza gara… - LaVeritaWeb : L’allarme della Corte dei Conti: nella Pa scarse competenze, con i contratti a tempo non si attirano i più bravi e… - repubblica : Allarme Pnrr, il Grande Piano s’è inceppato l’Italia rischia il naufragio - SimoneSalazzari : RT @patriziamolina: - patriziamolina : -

L'del Capo dello Stato è nell'incontro. Il primo pranzo al Quirinale tra Sergio Mattarella e ...settimana in cui il governo ha ammesso che non riuscirà a rispettare tutti gli impegni del. ...Pasquino lancia dei siluri al governo Meloni: "In ritardo e impreparato" Monti lancia poi l'sule sui ritardi: 'Se questa occasione sarà mancata, sarebbe davvero una condanna definitiva ...Ma è (ancora)competenze L'approfondimento2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d'impresa e sismabonus, cosa cambia Servizi digitalie ...

Pnrr, l'allarme di Biffoni: “Se viene meno il clima di fiducia salta” LA NAZIONE

L'occasione per fare il punto sui diversi temi in agenda, tra cui quelli relativi alla politica estera. Con particolare attenzione al dossier Pnrr, un fronte che preoccupa non poco il capo dello Stato ...Diluisce, l’assessore regionale ai Lavori pubblici, il timore di veder svanire i fondi del Pnrr, funzionali al raddoppio di quella tratta, e risponde all’allarme lanciato dal viceministro alle ...