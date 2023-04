Pnrr, il governo tratta con l’Ue progetti migliori. Sinistra e M5S “freddati” pure da Draghi (Di sabato 1 aprile 2023) Sulle risorse del Pnrr le opposizioni hanno armato una guerra contro il governo Meloni privo di ogni fondamento. “I timori di Mattarella”. “Pnrr, l’allarme del Colle”. Addirittura “resa” dell’Italia, hanno titolati Stampa e Repubblica creando allarmismo a buon mercato. Niente di più falso. Abituati ai governi tecnici che prendevano la “comanda” dall’Europa senza proferire obiezione, commentatori e opinionisti si sentono spiazzati. Ora c’è un governo finalmente politico. È tornata la politica e con essa la capacità di negoziare. Lo spiega bene Adolfo Urso: alcuni progetti del Pnrr erano ”poco realistici. Per questo il nostro tentativo di confronto con Ue è indirizzato a spostare le risorse su progetti che siano davvero necessari e cantierabili” in tempi rapidi. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 aprile 2023) Sulle risorse delle opposizioni hanno armato una guerra contro ilMeloni privo di ogni fondamento. “I timori di Mattarella”. “, l’allarme del Colle”. Addirittura “resa” dell’Italia, hanno titolati Stampa e Repubblica creando allarmismo a buon mercato. Niente di più falso. Abituati ai governi tecnici che prendevano la “comanda” dall’Europa senza proferire obiezione, commentatori e opinionisti si sentono spiazzati. Ora c’è unfinalmente politico. È tornata la politica e con essa la capacità di negoziare. Lo spiega bene Adolfo Urso: alcunidelerano ”poco realistici. Per questo il nostro tentativo di confronto con Ue è indirizzato a spostare le risorse suche siano davvero necessari e cantierabili” in tempi rapidi. ...

Pnrr: Bonaccini, 'grande preoccupazione, non si capisce direzione marcia governo' E sono molto preoccupato perché il governo da quando si è insediato dice di voler cambiare il Pnrr ma per farlo serve un confronto, non hanno mai chiamato presidenti di regioni e sindaci. Se ci sono ... Gentiloni: non sono preoccupato su Pnrr I punti da chiarire saranno chiariti e vedo grandissima buona volontà da parte del governo". Il successo del Pnrr "è obiettivo comune" di Roma e Bruxelles."Certamente c'è un margine" per rinegoziare ... Pnrr, Gentiloni: "Ottimista, Ue flessibile su rinegoziazione". Urso: "Alcuni progetti sono poco realistici" ... il Pnrr resta in cima alla lista dei pensieri dell'esecutivo. Alla presidente del Consiglio il messaggio del capo dello Stato è arrivato forte e chiaro: il governo deve fare di tutto per non perdere ... Meloni: "Ostacoli per Pnrr, ma governo avanti fino in fondo" Governo, PNRR e migranti: Meloni rassicura Mattarella Pnrr, Gentiloni: "Ottimista, grandissima buona volontà da governo" Il commissario Ue all'Economia: "I soldi arriveranno quando arrivano, parere favorevole nel giro di pochissime settimane". E assicura: "C'è margine per revisione, la Commissione Ue è flessibile"