Pnrr | il Colle teme la resa Meloni promette battaglia Presto altre riforme Il presidenzialismo si fa

(Di sabato 1 aprile 2023) Il Quirinale preoccupato per la "" del governo, che invece: "Ci sono ostacoli, ma noi siamo coraggiosi". Tajani in pressing su Bruxelles Segui su affaritaliani.it

A partire dal. Ecco perché la premier stravolge l'agenda, sale al Quirinale per un incontro con il capo dello stato che si protrae più del previsto. Circa un'ora e mezza. Le salta il volo di ...... ilnon ha commentato. Di certo, il pranzo di ieri inevitabilmente suggerisce che il momento politico è molto particolare, difficile, con il governo in affanno su immigrazione ee la ...Dopo il pranzo con Mattarella non c'erano più i tempi tecnici per il trasferimento, anche perché il 'menù' delè stato ricco: sul tavolo, politica internazionale, emergenza migranti, ...

Meloni al Colle, lungo colloquio con Mattarella: in agenda Pnrr e appalti Il Sole 24 ORE

Anche perché sono molti i dossier che l'Italia sta discutendo con l'Europa e alcuni di questi Mes e balneari su tutti rischiano di complicare l'interlocuzione in corso sul Pnrr. Come non aiuta, ...I sondaggi sono in calo, un distacco di soli 8 punti separa FdI al 29,5% e il Pd di Elly Schlein al 21,5%. La Ue alza la voce Sarà che i sondaggi sono in calo e iniziano, un po’, anche a preoccupare.