Pnrr: Giorgetti, 'valutiamo misura per migliorare organizzazione Pa' (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Si sta valutando un provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della Pubblica amministrazione per il Pnrr". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Le garanzie sono invece allo studio del Mef, è una proposta che vorremmo portare anche in Europa per contribuire a migliorare il sistema che permette alle imprese, soprattutto quelle che affrontano grandi progetti infrastrutturali, di avere un sistema più 'friendly', e avere la possibilità quantomeno di partire con il cantiere, altrimenti oggi diventa complicato" conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Si sta valutando un provvedimento perl'della struttura della Pubblica amministrazione per il". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarloa margine del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Le garanzie sono invece allo studio del Mef, è una proposta che vorremmo portare anche in Europa per contribuire ail sistema che permette alle imprese, soprattutto quelle che affrontano grandi progetti infrastrutturali, di avere un sistema più 'friendly', e avere la possibilità quantomeno di partire con il cantiere, altrimenti oggi diventa complicato" conclude.

