Pnrr | Gentiloni | Ottimista su arrivo soldi | grandissima buona volontà da Governo

(Agenzia Vista) Cernobbio, 01 aprile 2023 "Arriveranno quando arrivano, io sono Ottimista però: le decisioni vengono prese quando la Commissione dà un parere favorevole e questo avverrà nel giro di pochissime settimane. E mi auguro senza difficoltà tenendo conto che la stragrande maggioranza degli obiettivi sono già raggiunti" anche se "poi ci vuole l'approvazione finale". Lo afferma il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni a chi gli chiede dell'erogazione della terza tranche di Fondi per il Pnrr. "Io non sono preoccupato affatto per l'erogazione richiesta a fine dicembre penso che i punti che sono ancora da chiarire saranno chiariti. Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

