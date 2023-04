Pnrr, Gentiloni conferma l’ottimismo: «Buona volontà da parte del governo» (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il Commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni torna sul tema del ritardo italiano del Pnrr: «Sono ottimista» e «non sono preoccupato affatto per l’erogazione richiesta a fine dicembre, penso che i punti che sono ancora da chiarire saranno chiariti e vedo grandissima Buona volontà da parte del governo», continua rispondendo alla domanda se fosse a rischio la terza rata per l’Italia da 19 miliardi. Tuttavia, ricorda il commissario, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio «le decisioni vengono prese quando la Commissione dà un parere favorevole e questo avverrà nel giro di pochissime settimane». «C’è un margine certamente» per rinegoziare i termini del Pnrr, e «quando arriveranno le proposte di emendamento da ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il Commissario Ue all’Economia Paolotorna sul tema del ritardo italiano del: «Sono ottimista» e «non sono preoccupato affatto per l’erogazione richiesta a fine dicembre, penso che i punti che sono ancora da chiarire saranno chiariti e vedo grandissimadadel», continua rispondendo alla domanda se fosse a rischio la terza rata per l’Italia da 19 miliardi. Tuttavia, ricorda il commissario, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio «le decisioni vengono prese quando la Commissione dà un parere favorevole e questo avverrà nel giro di pochissime settimane». «C’è un margine certamente» per rinegoziare i termini del, e «quando arriveranno le proposte di emendamento da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : #PNRR, a seguito degli incontri del Ministro @RaffaeleFitto con il Commissario Gentiloni e con la task force PNRR d… - borghi_claudio : @ORIC05190716 Ma a me lo vieni a dire? Io del PNRR non prenderei NULLA, una delle più grandi fregature della storia… - Ambrosetti_ : RT @TgrRaiLombardia: Forum @Ambrosetti_ . Gentiloni: 'Sul Pnrr sono ottimista'. E per Giorgetti l'Italia crescerà più del previsto https://… - TgrRaiLombardia : Forum @Ambrosetti_ . Gentiloni: 'Sul Pnrr sono ottimista'. E per Giorgetti l'Italia crescerà più del previsto… - Gigino491 : #PNRR tutto a posto adesso il denaro se lo divideranno quei Parassiti del nord grazie al Giorgetti e anche il Genti… -