(Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Sull'appello a lavorare insieme per il Pnrr "il Pd ci starà pensando, spero che anche loro arrivino alla medesima conclusione. Il Pnrr non è di Giorgia Meloni, ma non è neppure diné di Draghi. E' di tutta l'Italia. Credo che il Pd su questa battaglia debba esserci e credo che potrà essere d'accordo nel dare un. Peròuna loro, certo". Così il leader M5S Giuseppea margine della manifestazione dell'edilizia a Roma.

Roma, 1 apr. Sulera evidente che cera un problema, ma il problema cera fin dallinizio. Siamo davanti a un bivio:... Confindustria gia' al governo, quando si discuteva della presentazione del ...Confindustria era critica sul pianodel Governoperché non vedeva in quel piano la realizzazione di quello che doveva essere lo spirito del Piano, cioè uno strumento per spingere l'...Loro non hanno mai creduto nel, non lo hanno mai votato, né quando lo ottenemmo con il governo2 né quando abbiamo iniziato il percorso di attuazione con il governo Draghi', ha detto a ...

**Pnrr: Conte, 'aspettiamo risposta Pd, dia contributo'** Civonline

"Il Pd ci starà pensando. Spero, però, che anche loro arrivino alla medesima conclusione: il Pnrr non è di Giorgia Meloni, ma non è neppure di Conte, né di ...(LaPresse) I soldi della terza tranche del Pnrr arriveranno "Arriveranno quando arrivano, io sono ottimista, però le decisioni vengono prese ...