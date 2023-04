Pnrr: Bonaccini, 'grande preoccupazione, non si capisce direzione marcia governo' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Credo che se l'Italia perderà l'occasione del Pnrr il problema sarà per il Paese più che per le forze politiche. Questa è un'occasione irripetibile e unica per far crescere il Paese. E sono molto preoccupato perché il governo da quando si è insediato dice di voler cambiare il Pnrr ma per farlo serve un confronto, non hanno mai chiamato presidenti di regioni e sindaci. Se ci sono modifiche da fare, facciamolo insieme". Così Stefano Bonaccini al Festival de Il Domani a Modena. Il presidente della regione Emilia-Romagna sottolinea che "il tempo stringe, il rischio è di perdere parte delle risorse. Se perdiamo tempo, perdiamo risorse". E se c'è qualche regione che è indietro, altre non lo sono: "Non posso pensare che chi fa bene le cose debba rimetterci per colpa di chi non sa farle. Non è che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Credo che se l'Italia perderà l'occasione delil problema sarà per il Paese più che per le forze politiche. Questa è un'occasione irripetibile e unica per far crescere il Paese. E sono molto preoccupato perché ilda quando si è insediato dice di voler cambiare ilma per farlo serve un confronto, non hanno mai chiamato presidenti di regioni e sindaci. Se ci sono modifiche da fare, facciamolo insieme". Così Stefanoal Festival de Il Domani a Modena. Il presidente della regione Emilia-Romagna sottolinea che "il tempo stringe, il rischio è di perdere parte delle risorse. Se perdiamo tempo, perdiamo risorse". E se c'è qualche regione che è indietro, altre non lo sono: "Non posso pensare che chi fa bene le cose debba rimetterci per colpa di chi non sa farle. Non è che ...

