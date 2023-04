Pnrr | appalti ed emergenza migranti I temi ' caldi' sul tavolo del governo

Leggi su agi

(Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Il centrodestra in Friuli Venezia Giulia si sente in tasca la vittoria. L'unica preoccupazione del Governatore del Veneto Zaia è che "Fedriga possa battere il suo record del 77% dei consensi". In questo contesto Giorgia Meloni ha scelto di non spostarsi da Roma per dedicarsi soprattutto alle grane diin un lungo pranzo con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Analizzati tutti ibollenti: il nuovo codice degli, l'attuazione del(la Ue non ci ha ancora erogato la terza tranche da 19 miliardi), l'e il decreto legge sul caro bollette, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Prima di collegarsi in diretta con la piazza di centrodestra di Udine, Meloni puntualizza le sue idee in un video-messaggio social ...