Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : #PNRR @PaoloGentiloni “i soldi della rata di dicembre arriveranno quando arriveranno, la Commissione sta valutando,… - TarassFeett : RT @classcnbc: #PNRR @PaoloGentiloni “ci sono margini per rinegoziare i termini con l’Italia , valuteremo le richieste quando arriveranno d… - Ambrosetti_ : RT @classcnbc: 5 takeaways dal Workshop #Finance2023 di @Ambrosetti_ con @elisaapiazza ??Economia globale alla prova di una permacrisi ??De… - classcnbc : 5 takeaways dal Workshop #Finance2023 di @Ambrosetti_ con @elisaapiazza ??Economia globale alla prova di una permac… - alcardone37 : RT @Radio1Rai: ??#Gentiloni al Workshop @Ambrosetti_'Sul #Pnrr sono ottimista e non sono preoccupato affatto per l'erogazione richiesta a fi… -

"Si sta valutando un provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della Pubblica Amministrazione per il". Lo dice, a margine del Workshop, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Le "garanzie sono invece allo studio del Mef: è una proposta che vorremmo portare anche in Europa per ...... Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento al forum. Rispetto allimpostazione ... E se proprio vogliamo trovare una causa della difficolta' di implementazione deldobbiamo ..."Si sta valutando unprovvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della Pubblica Amministrazione per il". Lo dice, a margine del Workshop, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Le "garanzie sono invece allo studio del Mef: è una proposta che vorremmo portare anche in Europa per ...

Pnrr: Ambrosetti, speso solo 6% finanziamenti, completato 1% progetti Il Dubbio

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – Del Piano nazionale di ripresa e resilienza, solo il 6% dei finanziamenti è stato speso e solamente l’1% dei progetti è stato completato. Inoltre, il 65% dei pro ..."Si sta valutando unprovvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della Pubblica Amministrazione per il Pnrr". Lo dice, a margine del Workshop Ambrosetti, il ministro dell'Economia, Gi ...