Pnrr | allarme del Colle sulla resa Meloni | Noi siamo coraggiosi

(Di sabato 1 aprile 2023) Il Quirinale preoccupato per la "" del governo, che invece promette battaglia.: "Ci sono ostacoli, ma noi". Tajani in pressing su Bruxelles Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #29marzo: codice #appalti, via libera alla riforma; senza gara… - repubblica : Allarme Pnrr, il Grande Piano s’è inceppato l’Italia rischia il naufragio - LaVeritaWeb : L’allarme della Corte dei Conti: nella Pa scarse competenze, con i contratti a tempo non si attirano i più bravi e… - MirPaolucci : RT @unoenessunoe: @stacce2021 Serviva a nascondere pnrr, allarme siccità, l'allarme delle regioni sulla sanità... Più aumentano i problemi… - 2019libertas : RT @unoenessunoe: @stacce2021 Serviva a nascondere pnrr, allarme siccità, l'allarme delle regioni sulla sanità... Più aumentano i problemi… -

Un altrosulle procedure del. Un cortocircuito che potrebbe mettere a rischio tante opere pubbliche, in Puglia e non solo, soprattutto nei Comuni più piccoli con poco personale e risorse risicate.... Paolo Gentiloni, che proprio in questi giorni è a Roma ha sollecitato Meloni ad accelerare i tempi sul, cercando di chiudere i fronti aperti con l'Ue. E sul capitolo balneari la premier avrebbe ...... l'Europa prende a schiaffi l'Italia della Melonibocciato, Meloni fa scaricabarile su Draghi: 'È tutta colpa dell'ex premier' L'Europa boccia la Meloni: niente soldi dalper ritardi e ...

Pnrr, l'allarme di Biffoni: “Se viene meno il clima di fiducia salta” LA NAZIONE

In questa edizione: PNRR, allarme di Mattarella, Papa Francesco torna in Vaticano, Valanga in Norvegia, un italiano morto, Ucraina, bombe su Kherson, Pasqua, 16 milioni di italiani in viaggio, Tennis, ...Il Quirinale preoccupato per la "resa" del governo, che invece promette battaglia. Meloni: "Ci sono ostacoli, ma noi siamo coraggiosi". Tajani in ...