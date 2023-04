Pioli: “Siamo il Milan a Napoli per vincere. Fuori Osimhen? Non scherziamo…” (Di sabato 1 aprile 2023) Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Milan match di Serie A che si gioca allo stadio Maradona. L’allenatore del Milan parla del nuovo atteggiamento della squadra, con Leao che è rientrato prima in ritiro per mettersi subito a disposizione del tecnico rossonero: “Questi due mesi sono quelli decisivi e noi posSiamo fare ancora tanto” ha detto Pioli che ha aggiunto: “Durante la sosta ho detto ai miei che non è cambiato niente. Un anno fa nessuno pensava che potessimo vincere lo scudetto, quest’anno nessuno crede posSiamo superare i quarti, che posSiamo arrivare nelle prime quattro. È una stagione che può diventare addirittura gloriosa, ma anche un pochetto negativa. Non conta più quello che è successo l’anno ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023) Stefanoparla in conferenza stampa alla viglia dimatch di Serie A che si gioca allo stadio Maradona. L’allenatore delparla del nuovo atteggiamento della squadra, con Leao che è rientrato prima in ritiro per mettersi subito a disposizione del tecnico rossonero: “Questi due mesi sono quelli decisivi e noi posfare ancora tanto” ha dettoche ha aggiunto: “Durante la sosta ho detto ai miei che non è cambiato niente. Un anno fa nessuno pensava che potessimolo scudetto, quest’anno nessuno crede possuperare i quarti, che posarrivare nelle prime quattro. È una stagione che può diventare addirittura gloriosa, ma anche un pochetto negativa. Non conta più quello che è successo l’anno ...

