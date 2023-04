Pioli: «Se giochiamo da Milan, possiamo vincere a Napoli anche se nessuno ci crede» (Di sabato 1 aprile 2023) Alla vigilia di Napoli-Milan, Pioli parla in conferenza stampa. Domani sera la sfida al Maradona di Napoli alle ore 20:45. Di seguito le parole del tecnico rossonero: Leao è tornato prima dalla Nazionale, sintomo dell’atteggiamento giusto? «Sì. Saranno due mesi decisivi. I verdetti sono parziali, tra due mesi saranno definitivi e noi possiamo fare ancora tanto». Una anno fa il Milan si candidava allo scudetto. Oggi ha un valore diverso ma un peso specifico importante per al Champions. Il Milan rispetto a un anno fa? «Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagione nessuno credeva in noi, così come quest’anno nessuno crede che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Alla vigilia diparla in conferenza stampa. Domani sera la sfida al Maradona dialle ore 20:45. Di seguito le parole del tecnico rossonero: Leao è tornato prima dalla Nazionale, sintomo dell’atteggiamento giusto? «Sì. Saranno due mesi decisivi. I verdetti sono parziali, tra due mesi saranno definitivi e noifare ancora tanto». Una anno fa ilsi candidava allo scudetto. Oggi ha un valore diverso ma un peso specifico importante per al Champions. Ilrispetto a un anno fa? «Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagioneva in noi, così come quest’annoche ...

