Pioli | «Ricordiamo quanto fatto lo scorso anno Ma non conta più»

(Di sabato 1 aprile 2023) Nella conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli, Stefanohaun paragone tra il finale di questa stagione e lo, quando il Milan contese lo scudetto all’Inter punto a punto fino alla fine. MESI DECISIVI – Sono mesi decisivi i prossimi due per Inter e Milan, tra corsa al quarto posto, Champions League e – per i nerazzurri – Coppa Italia. Stefanoin conferenza stampa haun parallelo convisto nella lotta scudetto dello: «In pochi credevano in noi lo, ma noibene quello che abbiamonegli ultimi due mesi. Adesso però nonpiù». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Juventus - Milan - Inter: intrigo Retegui, il verdetto dei bookmakersche Retegui è di ... Origi non ha affatto convinto Stefanoe complice le condizioni fisiche non sempre ottimali di ...Una tegola enorme per il Milan e Stefano, costretti a rinunciare ad un titolarissimo per un pò di tempo.che Pierre si è infortunato in amichevole con l' U21 della Francia , un ...... e come dichiarato da Stefanosi parla di un giocatore che sta bene al Milan , e con il quale ...che il Real Madrid nel 2018 lo prelevò dal Manchester City per 17 milioni di euro .

Per sua natura Stefano Pioli è poco portato a vivere nel passato. Preferisce capire come impostare ciò che verrà piuttosto che immaginare come sarebbe potuta andare facendo scelte diverse. Ci sono ...Vigilia di campionato per il Milan, atteso dal big match contro il Napoli (entrambe si ritroveranno da avversarie anche nella doppia sfida di Champions ...