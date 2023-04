Pioli: “Il primo Napoli-Milan non influenzerà la doppia sfida di Champions: lì è un’altra cosa” (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiStefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia del primo Napoli-Milan dei tre in programma nel giro di sedici giorni. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: “C’è stata l’ultima sosta prima di questi ultimi due mesi e come sempre saranno gli ultimi mesi decisivi. Ora sono giudizi parziali e tra due mesi ci saranno quelli definitivi. E penso che in questi due mesi possiamo ancora fare tanto. Rispetto a Napoli-Milan dell’anno scorso ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente. L’anno scorso, a due mesi dalla fine, nessuno credeva in noi ed oggi è la stessa cosa, in pochi credono che possiamo arrivare tra le prime quattro o che possiamo superare il turno. Ed allora dipende tutto da noi, potrebbe essere una stagione gloriosa o ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiStefanoparla in conferenza stampa alla vigilia deldei tre in programma nel giro di sedici giorni. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: “C’è stata l’ultima sosta prima di questi ultimi due mesi e come sempre saranno gli ultimi mesi decisivi. Ora sono giudizi parziali e tra due mesi ci saranno quelli definitivi. E penso che in questi due mesi possiamo ancora fare tanto. Rispetto adell’anno scorso ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente. L’anno scorso, a due mesi dalla fine, nessuno credeva in noi ed oggi è la stessa, in pochi credono che possiamo arrivare tra le prime quattro o che possiamo superare il turno. Ed allora dipende tutto da noi, potrebbe essere una stagione gloriosa o ...

