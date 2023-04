Pil | de Guindos Bce | ' allontanati da recessione | prospettive di crescita restano deboli'

(Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda la, ci siamoda uno scenario di base con unatecnica all'inizio dell'anno, poiché l'attività economica si è dimostrata più resiliente del previsto alla fine del 2022. Nelle nostre proiezioni di marzo, ledisono state riviste al rialzo, a una media dell'1% nel 2023. Tuttavia, queste proiezioni sono state finalizzate prima degli eventi delle ultime settimane, che ora aggiungono incertezza alle nostre valutazioni". E' uno dei passaggi dell'intervento di Luis de, vicepresidente della Bce, alla 34esima edizione di 'Leper l'economia e la finanza', organizzato dal Forum Ambrosetti. "Tuttavia, la riduzione delle preoccupazioni per la carenza ...

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – "Dobbiamo prestare particolare attenzione ai fattori che potrebbero comportare rischi al rialzo per l'inflazione. Il primo di questi è l'aumento della crescita d ...