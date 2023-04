Piccolo G e l’amore per Federica Andreani: “Abbiamo superato molto insieme” (Di sabato 1 aprile 2023) Piccolo G, vero nome Giovanni Rinaldi, è nato nel 2000 a Macerata. I suoi genitori sono originari di Pollenza (provincia di Macerata, Marche). La sua altezza stimata è 1.70 cm. Già da giovanissimo ha cominciato a suonare la chitarra, poi capisce che il suo genere ideale è il rap. Per questo comincia a praticare Freestyle. Il suo primo nome d’arte è stato Junior G con le prime pubblicazioni su Youtube e Spotify. Nel 2019 ha cantato il primo singolo “Nike e tuta”, seguito da altri brani “Ho fame” e “Non lo sai” con tanto di video ufficiale. Dopo una breve pausa, riprende a lavorare nel 2020 con la canzone Gridano, dove compaiono nel video Madame e Izi. Dopo aver pubblicato “Canzoni d’amore” nel 2022, entra nella scuola di Maria De Filippi, voluto fortemente da Rudy Zerbi che lo spronerà per tutto il suo cammino. Piccolo G è fidanzato con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 aprile 2023)G, vero nome Giovanni Rinaldi, è nato nel 2000 a Macerata. I suoi genitori sono originari di Pollenza (provincia di Macerata, Marche). La sua altezza stimata è 1.70 cm. Già da giovanissimo ha cominciato a suonare la chitarra, poi capisce che il suo genere ideale è il rap. Per questo comincia a praticare Freestyle. Il suo primo nome d’arte è stato Junior G con le prime pubblicazioni su Youtube e Spotify. Nel 2019 ha cantato il primo singolo “Nike e tuta”, seguito da altri brani “Ho fame” e “Non lo sai” con tanto di video ufficiale. Dopo una breve pausa, riprende a lavorare nel 2020 con la canzone Gridano, dove compaiono nel video Madame e Izi. Dopo aver pubblicato “Canzoni d’amore” nel 2022, entra nella scuola di Maria De Filippi, voluto fortemente da Rudy Zerbi che lo spronerà per tutto il suo cammino.G è fidanzato con ...

