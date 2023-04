Piccinini a Bari affonda il Benevento | adesso serve solo un ‘miracolo’ per la salvezza

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSe ildeve retrocedere, deve farlo per i propri demeriti e non per direzioni di gara che continuano a condizionare le prestazioni (già deficitarie) della Strega. Una premessa d’obbligo, perché i giallorossi si sono dovuti scontrare noncon il, ma anche con le decisioni di Piccinini di Forlì e Abisso di Palermo, rispettivamente arbitro e responsabile al var al “San Nicola“. Non è un’attenuante, forse ilavrebbe perso lo stesso contro i biancorossi, ma l’impatto alla gara faceva presagire ben altro. Nonostante il peso dei risultati arrivati dagli altri campi (vittorie di Venezia a Cosenza), i sanniti riescono inizialmente a mettere alle corde i pugliesi. Stellone presenta sei novità rispetto alla debacle di Pisa, lanciando dal primo minuto il baby Carfora. La verve ...