Piano assunzioni di un grande brand italiano | 400 posti di lavoro

(Di sabato 1 aprile 2023) Il gruppo Prada è leader del made in Italy e offre un’opportunità decisamente interessante per chiunque voglia fare un salto nella propria carriera. Ben 400 nuovidisuddivisi in tre regioni. Le finanze societarie non potrebbero essere più floride, considerando come i dati registrati nel 2023 siano superiori di alcuni punti percentuali rispetto alle già positive attese degli analisti. Tutto ha avuto inizio nel 2022, che ha premiato la strategia messa in atto da Prada, il cui fatturato è cresciuto del 21%, toccando quota 4,2 miliardi e confermando ilin vetta alla classifica italiana di gruppi legati alla moda. Nessun calo con il passaggio al nuovo anno, che ha confermato la scia positiva tanto dal punto di vista finanziario che d’immagine. Le sfilate Prada e Miu Miu (parte del gruppo) sono negli ultimi anni ...