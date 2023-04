Petra Kvitova nega il Sunshine Double a Rybakina | è lei a trionfare nel Wta 1000 di Miami

(Di sabato 1 aprile 2023) Nienteper Elena, che deve cedere il passo anella finale del Wtadi. Una sfida sostanzialmente decisa da un interminabile primo set che ha visto il suo epilogo dopo trenta punti giocati nel tie-break e vinto per 16 a 14 dalla ceca, che poi ha dominato la seconda frazione con il punteggio di 6-2. In realtà sin dai primi game non è sembrata unacentrata come in altre occasioni, con la stanchezza che senza dubbio ha iniziato a palesarsi dopo queste ultime settimane giocate a mille. Dopo il primo set perso in quel modo la tennista kazaka non è semplicemente riuscita a trovare nel suo serbatorio ulteriori energia psicofisiche per pensare di mettere in atto una rimonta. Dopo tre sconfitte ...

Interviste Tennis Anchenon ci sta e si è scagliata contro i tennisti russi e bielorussi nell'ultima conferenza stampa al Miami Open, in vista della finale in programma sabato 1 aprile contro la kazaka Elena ..., dopo la sua vittoria in semifinale contro Sorana Cirstea , è stata interrogata sulla questione e la ceca ha risposto così: 'Affermo sempre che sono contro la guerra e che sono ...In finale contro Rybakinasi gioca anche la possibilità di tornare in top 10 e dice: 'Rispetto a quando ero più giovane, sono più felice quando vinco' A 33 anniha ancora tanta voglia di giocare a tennis e vincere. E sebbene durante la sua carriera abbia raccolto diversi risultati prestigiosi, c'è ancora spazio per alcune prime volte. Quella di ...

