Petra Kvitova conquista Miami | salva 5 set point e batte Rybakina in 2 set

(Di sabato 1 aprile 2023) La ceca, 33 anni e numero 12 del mondo, vince con pieno merito il titolo 1000 dindo in finale la kazaka Elenaper 76 62 in un'ora e 42 minuti. E' il 30esimo titolo ...

La ceca, 33 anni e numero 12 del mondo, vince con pieno merito il titolo 1000 di Miami battendo in finale la kazaka Elena Rybakina per 76 62 in un'ora e 42 minuti. E' il 30esimo titolo della ...Per il nuovo che avanza ci sarà tempo, oggi è il giorno dell'inossidabile. La campionessa di Miami è proprio la 33enne ceca, che ha strappato dalle mani di Elena Rybakina, sua sfidante in finale, la possibilità di completare il Sunshine Double, la vittoria ...Interviste Tennis Anchenon ci sta e si è scagliata contro i tennisti russi e bielorussi nell'ultima conferenza stampa al Miami Open, in vista della finale in programma sabato 1 aprile contro la kazaka Elena ...

La ceca Petra Kvitova, 33 anni e numero 12 del mondo, vince con pieno merito il titolo 1000 di Miami battendo in finale la kazaka Elena Rybakina ...