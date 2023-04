Pesce d'aprile su Wikipedia, morto Brad Pitt ma è fake news (Di sabato 1 aprile 2023) Pesce d’aprile su Wikipedia: l'enciclopedia on line dà oggi per morto l’attore Brad Pitt ma solo nel primo rigo del titolo e solo nella versione italiana. Aprendo la biografia invece un sospiro di... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 aprile 2023)d’su: l'enciclopedia on line dà oggi perl’attorema solo nel primo rigo del titolo e solo nella versione italiana. Aprendo la biografia invece un sospiro di...

