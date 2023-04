Pesce d’Aprile | frasi spiritose | foto e scherzi da mandare via WhatsApp il 1 aprile

(Di sabato 1 aprile 2023) . Le origini delpotrebbero risalire all’antico Egitto. Antonio avrebbe richiesto ad un servo di attaccare al suo amo ilpiù grande che avesse trovato, per fare bella figura con l’amata Cleopatra e per vincere una gara di pesca. Cleopatra, dopo aver fiutato l’inganno, lo avrebbe sostituito con un pesciolino finto. In ogni caso nella maggior parte delle culture antiche, nello stesso periodo del nostro “”, si tenevano riti o feste di “rinascita” per festeggiare la fine della stagione invernale e l’inizio della stagione primaverile, feste a cui il “giorno degli” sembra collegato. L’Encyclopædia Britannica individua alcune possibili origini di questa tradizione in quella romana e in quella indiana. Nell’antica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #DellaVedova (+Eu): “Non è un pesce d'aprile anticipato, ma il ddl di Fabio #Rampelli che prevede multe fino a 100k… - MuseoEgizio : Nell’immagine che vedete è scritto: “Rem en aprile”, letteralmente “pesce d’aprile”! Da domani fino al 3 aprile, i… - bernardi_giuli4 : RT @italianarmyfam_: Arriverà un’altra notifica per dirci che questo era un pesce d’aprile…vedrete…tra qualche ora ci rideremo su…BigHit si… - yurikoshinada : bel pesce d’aprile ci avevo sperato - jiminshiimochi_ : pesce d’aprile…? -

Sull'origine del "" che cade appunto ogni 1°come giornata degli scherzi, ormai sul web sdoganata a un giorno di fake (salvo ovviamente dichiararlo, a burla compiuta) ci sono numerose leggende. ...: in quasi in tutto il mondo il 1si fanno scherzi, prese in giro, si dicono bugie incredibili. Le origini potrebbero risalire all'Antico Egitto. La leggenda narra che Antonio ...SEGA ha annunciato The Murder of Sonic the Hedgehog , una visual novel disponibile ora, in forma del tutto gratuita , per PC tramite Steam (e no, non è proprio un). L'ultimo ritorno del riccio blu , che potete recuperare su Amazon , è stato un esperimento molto importante per SEGA e l'intero franchise, tanto che ora è il turno di questo omaggio ...