Perugia-Frosinone, Serie B: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 1 aprile 2023) La trentunesima giornata di Serie B si è aperta con la vittoria del Genoa ai danni della Reggina, che rende la corsa al vertice ancora più interessante. Tra gli incontri in programma oggi, invece, fari puntati su Perugia-Frosinone, in scena alle ore 16:15 allo stadio Renato Curi. Un match importante per ambedue le formazioni: i padroni di casa, infatti, occupano la quindicesima posizione con 33 punti, gli stessi del Venezia, e cercano una vittoria per distanziare ulteriormente la zona playout; gli ospiti, invece, conservano il primo posto con 62 punti, ma sentono ora il fiato sul collo del Genoa di Gilardino, distante tre sole lunghezze. Per questo motivo, la squadra di Grosso proverà a portare a casa l’intera posta in palio – dopo il solo punto ottenuto nelle ultime due partite – e rispedire quindi il Grifone a sei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 aprile 2023) La trentunesima giornata diB si è aperta con la vittoria del Genoa ai danni della Reggina, che rende la corsa al vertice ancora più interessante. Tra gli incontri in programma oggi, invece, fari puntati su, in scena alle ore 16:15 allo stadio Renato Curi. Un match importante per ambedue le: i padroni di casa, infatti, occupano la quindicesima posizione con 33 punti, gli stessi del Venezia, e cercano una vittoria per distanziare ulteriormente la zona playout; gli ospiti, invece, conservano il primo posto con 62 punti, ma sentono ora il fiato sul collo del Genoa di Gilardino, distante tre sole lunghezze. Per questo motivo, la squadra di Grosso proverà a portare a casa l’intera posta in palio – dopo il solo punto ottenuto nelle ultime due partite – e rispedire quindi il Grifone a sei ...

