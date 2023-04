PERONI TOP 10, NEL WEEKEND GLI ANTICIPI E I POSTICIPI DEL XVI TURNO (Di sabato 1 aprile 2023) Roma – A tre giornate dal termine della regular-season, passaggio decisivo soprattutto in ottica quarto posto per il PERONI Top 10, che tra sabato e domenica andrà a definire ulteriormente il quadro delle candidate ai playoff e gli equilibri in vista delle potenziali griglie di semifinale, mentre in coda il duello tra Mogliano Veneto e Cus Torino, dopo lo scontro diretto dell’ultimo TURNO, lascia accesa solo la speranza della matematica per i neo-promossi piemontesi, ultimi ed impegnati nella proibitiva trasferta al Battaglini di Rovigo. Prime a scendere in campo nel pomeriggio di domani, sabato 1 aprile, Viadana e Fiamme Oro, match dai molti spunti di interesse che per i padroni di casa potrebbe rappresentare l’ultima possibilità di restare agganciati al treno del quarto posto, attualmente occupato dal Valorugby a dieci lunghezze di distanza. Di ... Leggi su seriea24 (Di sabato 1 aprile 2023) Roma – A tre giornate dal termine della regular-season, passaggio decisivo soprattutto in ottica quarto posto per ilTop 10, che tra sabato e domenica andrà a definire ulteriormente il quadro delle candidate ai playoff e gli equilibri in vista delle potenziali griglie di semifinale, mentre in coda il duello tra Mogliano Veneto e Cus Torino, dopo lo scontro diretto dell’ultimo, lascia accesa solo la speranza della matematica per i neo-promossi piemontesi, ultimi ed impegnati nella proibitiva trasferta al Battaglini di Rovigo. Prime a scendere in campo nel pomeriggio di domani, sabato 1 aprile, Viadana e Fiamme Oro, match dai molti spunti di interesse che per i padroni di casa potrebbe rappresentare l’ultima possibilità di restare agganciati al treno del quarto posto, attualmente occupato dal Valorugby a dieci lunghezze di distanza. Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsinunclick : Il CUS Torino Rugby domenica 2 aprile alle ore 15.00 sarà impegnato in trasferta sul campo del Rugby Rovigo per la… - CORDOBAXV : Peroni Top 10: Cammi Calvisano recibe a Petrarca Padova - persempre_news : ?? @Federugby #Top10 XV #turno Gli #anticipi del sabato #rugby #rugbygram #rugbypassioneitaliana #rugbyplayers… - persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10 la #finale #scudetto del 28 maggio sarà trasmessa in chiaro su #Rai2 #MarzioInnocenti… - lorenzodamn : Birra in Germania Top sarà difficile tornare a bere le Peroni -