Perez fuori dalle Q1 al Gp D'Australia 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Sergio Perez è uscito di scena dalla Q1 del Gran Premio D'Australia e si schiererà in fondo alla griglia per la gara di domenica 2 aprile 2023. Perez fuori: cosa è successo? Il messicano è stato protagonista di un'ultima sessione di prove terribilmente negativa sabato mattina, quando il team ha dovuto sistemare quello che sembrava essere un problema alla sospensione posteriore sinistra prima di uscire di pista in quattro occasioni. Ma il suo dolore è stato ora amplificato dopo che è nuovamente uscito di pista alla curva tre nel suo primo giro veloce. Con l'auto bloccata nella ghiaia, Perez è stato costretto a uscire dalla sua RB19 e a guardare mentre veniva portata via con la gru. Durante la prima sessione della giornata, Perez aveva dichiarato di ritenere che ci ...

